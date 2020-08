Kein Leipziger unverkäuflich – auch Nagelsmann nicht

Als RB Leipzig vor acht Tagen durch ein 2:1 gegen Atlético Madrid ins Halbfinale der Champions League einzog, war Dayot Upamecano (21) der überragende Mann auf dem Feld (FT-Note 1). „Er wird im nächsten Jahr definitiv bei uns bleiben“, stellte Sportdirektor Markus Krösche im Anschluss eilig klar.

Am heutigen Freitag hört sich das schon anders an. Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sagt dem ‚Sportbuzzer‘, angesprochen auf mögliche Abgänge von Upamecano oder auch Landsmann Nordi Mukiele (22): „Es gibt immer eine Schmerzgrenze. Wenn jetzt ein völlig unmoralisches Angebot kommt, müssen wir nachdenken.“

Upamecano immer begehrter

Upamecano steht auf dem Zettel zahlreicher Topklubs. Da aber in diesem Sommer aufgrund der Coronakrise niemand bereit war, knapp 60 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen, verlängerte der Rechtsfuß samt Ausstiegsklausel um ein weiteres Jahr bis 2022 in Leipzig.

Noch ein Jahr länger ist Julian Nagelsmann an RB gebunden, für den hinsichtlich eines potenziellen riesigen Angebots „das Gleiche wie beiden Spielern“ gelte, so Mintzlaff, der aber auch hinzufügt: „Er ist längst nicht fertig mit RB Leipzig. RB ist ein Klub, bei dem sich Julian weiterentwickeln kann.“

Zwei Neuzugänge stehen fest

Bislang hat RB in diesem Sommer nur Timo Werner (24, FC Chelsea) ziehen lassen müssen. Den Knipser will man „als Kollektiv ersetzen“, zudem können Teile der 55 Millionen Euro-Ablöse reinvestiert werden. Etwa in Stürmer Alexander Sörloth (24). Für den Norweger ruft Trabzonspor angeblich 20 Millionen Euro auf, RB ist das noch viel zu viel.

Angeliño (23, Manchester City) will man laut Mintzlaff weiterhin halten, vom anderen Leihspieler Patrik Schick (24, AS Rom) ist im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ dagegen keine Rede mehr. Als Neuzugänge stehen in Leipzig bislang Angreifer Hee-chan Hwang (24, RB Salzburg), Außenverteidiger Benjamin Henrichs (23, AS Monaco) und Keeper Josep Martínez (22, UD Las Palmas) fest.