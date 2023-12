35-Millionen-Klausel: Bayern mischt bei Gutiérrez mit

Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 beförderte Miguel Gutiérrez am gestrigen Sonntagabend den FC Girona beim 4:2 gegen den FC Barcelona auf die Siegerstraße. Der Tabellenführer sicherte sich drei Punkte in einem schwierigen Auswärtsspiel und setzte ein Ausrufezeichen im Titelrennen. Dass Gutiérrez schon die gesamte bisherige Saison über Topleistungen abruft, ist nicht nur Spanien-Kennern aufgefallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Relevo‘ buhlt neben dem FC Arsenal und Manchester City auch der FC Bayern um den 22-jährigen Linksverteidiger. In München ist die Position links hinten dünn besetzt. Mit Alphonso Davies (23) steht ein etatmäßiger Mann für diese Position im Kader, Raphaël Guerreiro (29) sieht Trainer Thomas Tuchel eher im Mittelfeld. Bei Frans Krätzig (20) reicht es noch nicht für mehr als eine ergänzende Rolle.

Lese-Tipp

Millionen-Klausel & Königsklasse: Bayerns Geniestreich mit Zirkzee

Problem: Real Madrid

Schwierig dürfte ein Transfer aber vor allem wegen Real Madrid werden. Die Königlichen hatten sich einst beim Verkauf des spanischen U-Nationalspielers eine Rückkaufklausel in Höhe von mageren acht Millionen Euro gesichert. Gut möglich, dass Real den wachsenden Wert des Linksfußes nutzen will, um Profit zu erwirtschaften. Die Klausel greift allerdings erst im Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gutiérrez‘ Vertrag bei Girona ist noch bis 2027 datiert. Darin verankert: eine allgemein gültige Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro. Der Wettbewerbsvorteil für Real im Sommer ist also eindeutig. Dass Real gleichzeitig an Davies interessiert ist, könnte sich am Ende auch auf die Personalie Gutiérrez auswirken. Es sei denn, ein Klub will den Außenbahnspieler schon im Januar holen. Dann müsste auch Real in normale Verhandlungen eintreten.