Kontaktaufnahme: Neue Wechseloption für Hummels

Der FC Bologna schaltet sich in den Poker um Mats Hummels (35) ein. Laut Gianluca Di Marzio hat der Serie A-Klub bereits Kontakt zum vereinslosen Innenverteidiger hergestellt. Bologna nimmt in der kommenden Saison an der Champions League teil, ein nicht zu vernachlässigendes Argument.

Zudem benötigt der Klub aus der Emilia-Romagna aller Voraussicht nach einen Ersatz für Innenverteidiger Riccardo Calafiori (22). Der italienische Nationalspieler soll sich mit dem FC Arsenal einig sein, der 53 Millionen Euro Ablöse in Aussicht stellt.

Hummels wiederum steht nicht nur in Bologna auf dem Zettel. Auch die Ligarivalen AC und Inter Mailand, Juventus Turin, Como 1907 und die AS Rom wurden schon gehandelt. Ein Thema soll Hummels außerdem beim RCD Mallorca und Bayer Leverkusen sein.