AS Rom: Dreikampf um Zaniolo

Newcastle United steigt ins Rennen um Nicolò Zaniolo ein und ist damit einer von derzeit drei Klubs, die sich um den Offensivspieler der AS Rom bemühen. Das berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Neben den Magpies haben sich Juventus Turin und Italiens Meister AC Mailand nach dem 22-Jährigen erkundet. Die Roma ist bemüht, mit Zaniolo zu verlängern, allerdings nicht um jeden Preis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der neunfache italienische Nationalspieler hat nach zwei Kreuzbandrissen erstmals in seiner Karriere eine weitgehend verletzungsfreie Saison hinter sich. In 42 Pflichtspielen gelangen dem 1,90 Meter großen Linksfuß neun Assists und acht Treffer, darunter das Siegtor beim 1:0 im Conference League-Finale gegen Feyenoord Rotterdam. An die Roma ist Zaniolo noch bis 2024 gebunden. Dementsprechend hält sich der Verkaufsdruck in Grenzen.