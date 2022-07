HSV: Meißner per Leihe nach Köln?

Robin Meißner winkt offenbar Spielpraxis in der dritten Liga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bemüht sich Viktoria Köln um eine Leihe des Stürmers vom Hamburger SV. Den Ausfall des am Innenband verletzten André Becker wollen die Domstädter so kompensieren.

Noch haben die HSV-Verantwortlichen keine Entscheidung über Meißner getroffen. Die Fragen: Bekommt der 22-Jährige in Köln die erforderliche Spielzeit? Und können die Rothosen wirklich auf ihren Ersatzstürmer verzichten? Sollte der Italiener Manuel de Luca (23/Sampdoria Genua) nach Hamburg wechseln, wäre Meißners Abgang personell aufzufangen.