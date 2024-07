Ibra-Sohn unterschreibt bei Milan

Maximilian Zlatan Seger Ibrahimovic macht seine ersten Schritte im Profifußball. Wie der AC Mailand verkündet, hat der Sohn von Klublegende Zlatan Ibrahimovic einen Profivertrag bei der Zweitvertretung der Rossoneri unterschrieben. Das Entwicklungsteam mit dem Namen Milan Futuro geht in der Serie C an den Start.

Ibrahimovic junior ist 17 Jahre alt und durchlief seit 2022 die Jugendmannschaften des AC Mailand. Nun wird der Rechtsfuß, der auf den offensiven Flügelpositionen zum Einsatz kommt, mit seinem ersten Profivertrag belohnt.