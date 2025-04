Zwei Trainer-Absagen für Schalke – kommt Raúl?

Kees van Wonderen sitzt beim FC Schalke 04 alles andere als fest im Sattel. Dem neuen Sportvorstand Frank Baumann wurde, so ist zu vernehmen, bereits von ganz oben zugesteckt, dass man den niederländischen Übungsleiter nicht als geeigneten Aufstiegstrainer ansieht.

Folglich rüsten sich die Verantwortlichen für den Fall der Fälle. Die Suche nach einem neuen Cheftrainer ist jedoch kein Selbstläufer. Die ‚Sport Bild‘ berichtet von zwei Absagen, die die Schalker in den vergangenen Wochen erhalten haben.

Zwei Körbe

Konkret habe sich S04 nach Ex-Coach Domenico Tedesco erkundigt, der zuletzt bis Mitte Januar für die belgische Nationalmannschaft verantwortlich war. Ein Engagement in der zweiten Liga kommt für den 39-jährigen Italiener aber nicht infrage.

Auch Lukas Kwasniok soll den Knappen schnell zu verstehen gegeben haben, dass er für den Posten nicht zur Verfügung steht. Immerhin kämpft der gebürtige Pole aktuell nicht nur mit dem SC Paderborn um den Aufstieg in die erste Liga, sondern ist auch bei der TSG Hoffenheim als möglicher Nachfolger von Christian Ilzer im Gespräch.

Macht es Raúl?

Entsprechend hofft man in Gelsenkirchen, dass ein Engagement mit Raúl zustande kommt. An Real Madrid ist der 47-jährige Spanier zwar bis 2026 vertraglich gebunden, darf und will die Zweitvertretung im Anschluss an die Saison jedoch verlassen – möglich macht dies eine Ausstiegsklausel.

Der ‚Sport Bild‘ zufolge besteht dieser Tage Kontakt zwischen Raúl und dem Zweitligisten. Darüber hinaus soll sich der frühere Weltklasse-Stürmer einen Transfer nach Deutschland grundsätzlich gut vorstellen können. Unklar bleibt, ob sich Raúl für eine Rückkehr in den Ruhrpott begeistern lässt.