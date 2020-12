PSG: Tuchel-Trennung kostet 7 Millionen

Die Beurlaubung von Thomas Tuchel und seinen Co-Trainern kommt Paris St. Germain teuer zu stehen. Einem Bericht der Zeitung ‚Le Parisien‘ zufolge kassieren die Entlassenen bis zu ihrem Vertragsende am 30. Juni noch rund sieben Millionen Euro an Gehalt.

Tuchel hatte im Sommer 2018 in Paris angeheuert. Am gestrigen Mittwochabend wurde der 47-jährige laut übereinstimmenden Medienberichten über sein Aus informiert. Als Nachfolger hat PSG den aktuell vereinslosen Mauricio Pochettino (48, zuletzt Tottenham Hotspur) an der Angel.