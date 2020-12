Medien: PSG feuert Tuchel

Am gestrigen Mittwochabend gewann Paris St. Germain noch souverän mit 4:0 gegen Racing Straßburg – für Thomas Tuchel (47) ist offenbar dennoch Schluss in Frankreich. Nach Informationen von ‚Bild‘ und ‚Sky‘ hat sich PSG von seinem Cheftrainer getrennt.

‚RMC‘ berichtet, dass Mauricio Pochettino auf Tuchel folgen wird. Der 48-jährige Argentinier coachte zuletzt Tottenham Hotspur und ist seit November 2019 ohne Verein.

In der Ligue 1 steht PSG aktuell mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Olympique Lyon auf Platz drei. Im Achtelfinale der Champions League treffen die Franzosen im Februar auf den FC Barcelona.

Tuchel bemängelt Erwartungshaltung

Tuchel hatte im Sommer 2018 in Paris übernommen. Das große Ziel Champions League-Sieg konnte der Ex-Dortmunder nicht realisieren, in der vergangenen Saison scheiterte Paris erst im Finale am FC Bayern.

Am gestrigen Mittwoch sorgte Tuchel in einem Interview mit ‚Sport1‘ für Aufsehen, in dem er sich über die zu hohe Erwartungshaltung in Klub und Umfeld beschwerte.