Gespräche mit nächstem Klub: Geht Silas doch noch?

In Deutschland ist der Transfermarkt zwar bereits geschlossen, in einigen europäischen Ligen darf aber noch weiter eingekauft werden. Mehrere Vereine haben ein Auge auf Silas vom VfB Stuttgart geworfen und wollen den Offensivspieler an Land ziehen – die heißeste Spur führt nach Osteuropa.

Wie ‚Sky‘ berichtet, möchte Roter Stern Belgrad den 25-Jährigen verpflichten und befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Beratern des kongolesischen Nationalspielers. Am Wochenende stand Silas beim 3:3 gegen Mainz 05 nicht im Kader, was den Wechselgerüchten um den Offensivspieler weitere Nahrung gab. Pikant: Stuttgart und Belgrad werden am 27. November in der Champions League aufeinandertreffen. Falls der Wechsel zustande kommt, gäbe es also ein schnelles Wiedersehen zwischen Silas und dem VfB.

Neben Belgrad ist laut ‚Sky‘ auch weiter der RSC Anderlecht eine Option. Nach einer ersten Anfrage der Belgier kristallisierte sich jedoch dem Vernehmen nach heraus, dass eine Einigung mit dem VfB im Ablösepoker schwierig erreichbar wäre. Gegenwärtig ist nicht ganz klar, ob die Schwaben Silas bei einem guten Angebot überhaupt abgeben möchten. Da das Transferfenster in der Bundesliga geschlossen hat, könnte der Vizemeister bis zum Winter nur einen Ersatz verpflichten, der momentan vereinslos ist.