Schalke: Ibisevic hatte „wesentlich attraktivere Angebote“

Vedad Ibisevic hat begründet, weshalb er sich im Sommer Schalke 04 angeschlossen hat. Im Gespräch mit ‚t-online.de‘ sagt der 36-jährige Mittelstürmer: „Dass der Junge von damals, der davon geträumt hat, in den größten Stadien der Welt Fußball zu spielen, noch immer in mir steckt, erkennt man bereits an meiner Entscheidung für Schalke. Ich hatte im Sommer finanziell wesentlich attraktivere Angebote vorliegen. Doch ich spiele Fußball nicht des Geldes wegen.“

Ibisevic bekommt bei den klammen Schalkern nur ein geringes Grundgehalt von 100.000 Euro pro Jahr. Diesen Betrag will er spenden. „Jochen Schneider (Sportvorstand S04, Anm. d. Red.) machte mir deutlich, wie die finanzielle Situation auf Schalke aussieht und dass ich kein großes Gehalt erwarten kann. Mir war das völlig egal, denn allein die Möglichkeit, noch einmal für einen der größten deutschen Klubs spielen zu können, war für mich Anreiz genug“, verrät Ibisevic.