El Ghazi auf der Transferliste

Die PSV Eindhoven hat Anwar El Ghazi zum Verkauf freigegeben. Dem 28-jährigen Flügelspieler wurde laut ‚De Telegraaf‘ vom Verein mitgeteilt, dass er sich einen neuen Arbeitgeber suchen soll. Zwei Millionen Euro wolle man für den Niederländer lediglich haben. Der Grund für den Verkauf sollen unter anderem Streitigkeiten mit Trainer Peter Bosz sein.

Erst 2022 wechselte El Ghazi für 2,5 Millionen Euro von Aston Villa zur PSV. Nun gibt es schon einige Interessenten aus dem In- und Ausland, jedoch noch kein konkretes Angebot. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 32 Spielen 13 direkte Torbeteiligungen. In Eindhoven hat El Ghazi noch ein bis 2025 gültiges Arbeitspapier.