Manchester City verpflichtet Álvarez

Der Transferpoker um Julián Álvarez hat ein Ende gefunden. Der 21-jährige Argentinier unterschreibt nach offiziellen Klubangaben einen Vertrag bis 2027 bei Manchester City, wird aber umgehend an River Plate zurückverliehen.

Im Sommer schließt sich der Stürmer dann dem Team von Pep Guardiola an. Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse von 17,5 Millionen Euro samt Bonuszahlungen fällig. Die Skyblues stechen diverse europäische Topvereine aus.

„Julian ist ein Spieler, den wir seit einiger Zeit beobachten“, sagte Sportchef Txiki Begiristain, „er ist in der Lage, in einer Reihe von Offensivrollen zu agieren, und wir sind fest davon überzeugt, dass er einer der besten jungen Offensivspieler in Südamerika ist.“

Und weiter: „Ich bin so glücklich, dass wir es geschafft haben, ihn zu Manchester City zu holen. Ich glaube wirklich, dass wir ihm die richtigen Bedingungen bieten können, um sein Potenzial auszuschöpfen und ein Top-Spieler zu werden.“

Álvarez ist fünffacher argentinischer Nationalspieler und war in der abgelaufenen argentinischen Saison mit 18 Toren und sieben Vorlagen in 21 Einsätzen maßgeblich daran beteiligt, dass River Plate den Meistertitel einfahren konnte.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



