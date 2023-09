Chelsea: Pochettino spricht über Chalobah

Mauricio Pochettino dementiert, Abwehrmann Trevoh Chalobah (24) aussortiert zu haben. „Das stimmt nicht. Chalobah und all die anderen Spieler im Kader sind Teil meiner Pläne“, sagte der Trainer des FC Chelsea auf der jüngsten Pressekonferenz und stellte klar: „Wer spielt oder nicht, ist meine Entscheidung.“

Das gelte auch für die Frage, ob ein Spieler in künftigen Transferfenstern abgegeben soll oder nicht: „Ich werde in diese Entscheidung eingebunden sein. Jetzt, da das Transferfenster abgeschlossen ist, habe ich das nötige Wissen dafür.“ Was er sich bei Chalobah vorstellt, ließ Pochettino offen. Sein Verteidiger ist seit Wochen ein Kandidat bei Bayern München.