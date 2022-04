Juve: Cuadrado-Verlängerung zu reduzierten Bezügen?

Juventus Turin plant weiter mit Juan Cuadrado (33). Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist die Alte Dame interessiert daran, den auslaufenden Vertrag des Routiniers zu verlängern. Juventus möchte ihm einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison zu reduzierten Bezügen anbieten. Das Jahressalär von bisher fünf Millionen soll auf 2,5 Millionen Euro reduziert werden. Es bleibt abzuwarten, ob Cuadrado das Angebot annehmen wird.

Der kolumbianische Nationalspieler, der seit 2015 in Turin spielt, kommt in der laufenden Saison auf die zweitmeisten Einsatzminuten aller Feldspieler seiner Mannschaft. Dies ist auch seiner polyvalenten Einsetzbarkeit auf dem rechten Flügel zu verdanken, die es ihm ermöglicht, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive zu agieren.