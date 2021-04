Schmidt glaubt an erfolgreichen Svensson

Mainz 05-Sportdirektor Martin Schmidt glaubt nach dem erfolgreichen Neustart unter Trainer Bo Svensson an eine erfolgreiche Karriere des 41-jährigen Dänen. Im Gespräch mit dem ‚Weser-Kurier‘ sagt Schmidt: „Bo Svensson hat sofort den richtigen Zugang gefunden. Er kennt die Mainzer Eigenarten, aus den Zeiten als Spieler unter Klopp und Tuchel, als Co-Trainer bei mir und Trainer im NLZ.“

„Ich traue ihm einen Weg zu, wie ihn seine Vorgänger hingelegt haben“, so Schmidt weiter, „seit drei Monaten jetzt in der Chefrolle, muss er natürlich noch lernen und Erfahrung sammeln. Doch in wesentlichen Dingen erinnert er mich schon jetzt an seine großen Vorgänger. Wenngleich er auch etwas sehr Eigenes und Spezielles schon jetzt verkörpert.“ Mit Svensson an der Seitenlinie holte Mainz in 14 Partien im Schnitt 1,57 Punkte und hat als mittlerweile Tabellen-15. den Klassenerhalt in eigener Hand.