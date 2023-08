40 Millionen: Mega-Offerte für Ex-VfB-Star González

Dem AC Florenz winkt ein Geldregen für Angreifer Nicolás González. Laut Fabrizio Romano ist beim Klub aus der Toskana ein Angebot von gut 40 Millionen Euro eingegangen. Absender soll der englische Erstligist FC Brentford sein. Auch der Spieler könne ordentlich abkassieren, zum Gehalt macht der Branchenkenner aber keine Angaben.

Ein Startgebot hatte die Fiorentina vor zwei Wochen noch abgelehnt, jetzt legt Brentford nach und geht so richtig in die Vollen. González, zwischen 2018 und 2021 für den VfB Stuttgart am Ball, überzeugte in der vergangenen Saison mit wettbewerbsübergreifend 20 Torbeteiligungen. Der Argentinier müsste aus einem bis 2026 gültigen Vertrag herausgekauft werden.