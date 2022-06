Medien: Schalke & VfB schielen auf Muleka

Stürmer Jackson Muleka wird mit dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Laut der belgischen Tageszeitung ‚Le Soir‘ zeigt das Bundesliga-Duo Interesse an dem kongolesischen Torjäger, der noch bis 2024 bei Standard Lüttich unter Vertrag steht. Bis zu drei Millionen Euro soll ein Muleka-Transfer den Belgiern einbringen.

In der abgelaufenen Rückrunde hat der 22-Jährige bei Leihklub Kasimpasa ordentlich an seinem Marktwert geschraubt, steuerte zwölf Tore und fünf Vorlagen bei. Da es zuvor in Lüttich überhaupt nicht lief (zwei Ligatore), will Standard trotz allem verkaufen. Schlecht für S04 und VfB: Muleka soll nach seiner erfolgreichen Leihe einen Verbleib in der Türkei bevorzugen.