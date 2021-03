Lyon - PSG: So könnt ihr das Ligue 1-Spiel live sehen

Drei Punkte ist der Tabellenerste Lille sowohl von Paris als auch von Lyon entfernt. Für die beiden Schwergewichte bahnt sich also ein entscheidendes Spiel im Kampf um den Meistertitel an. Verlieren verboten. OL musste sich vergangenen Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden gegen Stade Reims begnügen, während sich PSG gegen den Abstiegskandidaten FC Nantes mit 1:2 geschlagen geben musste. Beide Klubs haben also etwas gutzumachen. Wer gewinnt, hat noch immer alle Möglichkeiten, sich am Ende der Saison die Krone aufzusetzen. Wer verliert, geht mit einem großen Handicap in die entscheidende Phase der Saison.

Lyon gegen Paris live im TV und im Live-Stream

Die Ligue 1-Partie zwischen OL und PSG findet am Sonntag, den 21. März statt. Der Anstoß im Groupama Stadium erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie live. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Lyon und Paris weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.