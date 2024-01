Gladbach: Neuer Vertrag für Lainer?

Stefan Lainer (31) könnte auch in der kommenden Spielzeit noch für Borussia Mönchengladbach aufs Feld laufen. „Wir sind in einem sehr engen Austausch und haben besprochen, dass wir uns zusammensetzen, wenn er seine Spielfähigkeit wieder erreicht hat und selbst weiß, wie er sich fühlt“, erklärt Roland Virkus gegenüber der ‚Sport Bild‘. Das Arbeitspapier des frisch von Lymphknotenkrebs genesenen Rechtsverteidigers verliert in wenigen Monaten seine Gültigkeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch auf Sorgenkind Florian Neuhaus (26) kommt der Geschäftsführer Sport zu sprechen. Mit einem potenziellen Wechsel habe sich Virkus bisher nicht beschäftigt, nimmt den zentralen Mittelfeldspieler aber in die Pflicht: „Wir erwarten von Flo, dass er sich der Situation stellt und mit Leistung überzeugt. Er ist ein höchst intelligenter Fußballer.“ Zuletzt musste der Vizekapitän vermehrt auf der Bank Platz nehmen.