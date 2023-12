M’gladbach: Ansage an Neuhaus

Bei Borussia Mönchengladbach ist man mit den derzeitigen Leistungen von Florian Neuhaus alles andere als zufrieden. Geschäftsführer Sport Roland Virkus entgegnet auf Nachfrage der ‚Bild‘, warum der Mittelfeldmann den Ansprüchen als Führungsspieler nicht gerecht wird: „Das ärgert mich. Aber Fußball ist Leistungssport, Flo ist jetzt selbst gefordert, da wieder herauszukommen.“

Nur einmal stand Neuhaus in den vergangenen zehn Pflichtspielen in der Startelf. Im Sommer hatte der 26-Jährige langfristig bis 2027 verlängert, ist zudem dritter Kapitän der Fohlenelf. „Er muss jetzt liefern, das ist ganz klar“, so Virkus über den zehnfachen Nationalspieler.