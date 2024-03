„Regelmäßig im Austausch“: Rothe zurück zum BVB?

Für Tom Rothe zahlt sich seine Leihe zu Holstein Kiel voll aus. Mit den Störchen hat der 19-Jährige auf Platz zwei liegend beste Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga. Und auch die persönliche Bilanz kann sich sehen lassen: Nur ein Spiel verpasste Rothe gelbgesperrt, stand sonst bei allen 26 Pflichtspielen auf dem Platz. Als Linksverteidiger oder linker Schienenspieler sammelte er zudem neun Scorerpunkte (zwei Tore, sieben Assists).

Davon nimmt man auch bei Borussia Dortmund Notiz. „Wir sind über die Saison hinweg regelmäßig im Austausch. Meistens meldet sich der Trainer in der Länderspielpause. Dortmund schaut sich regelmäßig die Spiele an“, wird Rothe von den ‚Kieler Nachrichten‘ zitiert. Bis 2026 steht der U-Nationalspieler beim BVB unter Vertrag.

Verbleib oder Rückkehr?

Wie es ab dem Sommer weitergeht, ist noch offen. Auch ein Verbleib in Kiel, womöglich erneut per Leihe, ist denkbar. Rothe sagt: „Ich bin in Sachen Zukunft sehr entspannt. Im vergangenen Sommer kam der Transfer nach Kiel auch recht spontan. Ich mache mir deshalb überhaupt keine Gedanken.“

Der Linksfuß könne sich „grundsätzlich […] schon vorstellen, auch über den Sommer hinaus in Kiel zu bleiben, sollten alle Gegebenheiten stimmen.“ Man werde „schon die richtigen Entscheidungen treffen.“ Diese dürften auch von der künftigen Personalsituation in Dortmund abhängen. Unklar ist beispielsweise noch, wie es mit Linksverteidiger-Leihgabe Ian Maatsen (22/FC Chelsea) weitergeht.