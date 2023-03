FC Bayern: De Ligt ein „Supertransfer“

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, ist voll des Lobes für Sommer-Neuzugang Matthijs de Ligt (23). Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt der 68-Jährige: „Man hat das Gefühl: An ihm kommt keiner vorbei. Das ist genau die Mentalität, die wir wollten. Matthijs ist ein Supertransfer.“

Hainer führt aus: „Er verkörpert die Bayern-Mentalität. Matthijs de Ligt ist ein Garant hinten drin, steht wie ein Fels in der Brandung.“ Der niederländische Innenverteidiger stand für den Rekordmeister in 21 von 24 Bundesligapartien auf dem Rasen. An der Säbener Straße besitzt der Abwehrhüne einen Vertrag bis 2027.

