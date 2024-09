Modric lässt alle zappeln

Luka Modric will in Sachen mögliches Ende der Nationalmannschaftskarriere weiterhin keine Farbe bekennen. „Bei mir weiß man nie. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Wenn ich das Feuer in mir nicht mehr spüre, gehe ich in den Ruhestand. Nur ich kann dieses Feuer spüren und die Entscheidung treffen“, sagte der 39-Jährige im Zuge des 1:0-Siegs gegen Polen am gestrigen Sonntagabend.

Mit seinem 180. Länderspiel stieg Modric zum europäischen Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen in der Geschichte auf. Sein fulminanter Freistoßtreffer brachte den Kroaten zudem den Sieg. Für Trainer Zlatko Dalic ist der Edeltechniker weiterhin ein unverzichtbarer Schlüsselspieler.