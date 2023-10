Hertha verkündet Details zur Winkler-Verlängerung

Marten Winkler bleibt Hertha BSC langfristig erhalten. Wie die Alte Dame bekanntgibt, verlängert der 20-jährige Flügelstürmer seinen Vertrag bis 2027. Dass die Zusammenarbeit mit dem Linksfuß fortgesetzt wird, kündigten die Hauptstädter bereits am vergangenen Wochenende an. In der aktuellen Spielzeit stand Winkler für die Berliner bislang siebenmal auf dem Feld und erzielte zwei Treffer.

„Ich bin sehr glücklich, noch lange das blau-weiße Trikot tragen zu dürfen. Meine ersten Einsätze sowie mein erster Treffer vor unseren Fans im Olympiastadion haben Lust auf mehr gemacht. Mein Ziel ist es, kontinuierlich die nächsten Schritte zu gehen – und dafür bietet Hertha BSC das perfekte Umfeld“, kommentiert das Eigengewächs die Vertragsverlängerung.