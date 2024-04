Die FT-Topelf des 29. Spieltags

Spieler des Spieltags: Florian Wirtz

Obwohl Wirtz erst zur Halbzeit eingewechselt wurde, ließ er seine Qualitäten derart aufblitzen, dass er sich die Krone des Spieltags sichern konnte. Dreimal trug sich der Spielmacher in die Torschützenliste ein und glänzte auf allen Ebenen. Nach Abpfiff durfte der herausragende Offensivspieler verdientermaßen mit seinem Klub den Titel feiern. Über die gesamte Saison hinweg hatte Wirtz enormen Anteil am Erfolg von Bayer und so auch am 5:0-Sieg gegen zum Ende hin maßlos überforderte Bremer.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

FC Augsburg - Union Berlin 2:0

VfL Bochum - FC Heidenheim 1:1

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 3:0

Bor. M’gladbach - Dortmund 1:2

FC Bayern - 1. FC Köln 2:0

FSV Mainz 05 - Hoffenheim 4:1

VfB Stuttgart - Eintracht 3:0

SV Darmstadt - SC Freiburg 0:1

Bayer Leverkusen - Werder 5:0

