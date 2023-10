Milans Winterpläne: Zwei Bundesliga-Spieler im Visier

Die Kaderplanungen beim AC Mailand laufen auch außerhalb der Transferphase auf Hochtouren. Unter anderem wird ein neuer Rechtsverteidiger gesucht. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, kommen zwei heiße Kandidaten für diese Position aus der Bundesliga. So besteht Interesse an Joe Scally (20) von Borussia Mönchengladbach sowie an Kiliann Sildillia (21) vom SC Freiburg.

Keiner der beiden dürfte aber billig zu haben sein. Scally ist an Gladbach noch bis 2027 gebunden, Sildillias Vertrag läuft dem Vernehmen nach bis 2026. Milan würde die Baustelle hinten rechts am liebsten schon im Januar schließen. Baldige Kontaktaufnahmen sind also zu erwarten.

Ebenfalls auf der Wunschliste stehen ein neuer Stürmer und ein neuer Linksverteidiger. Für links hinten hat man den Ex-Schalker Juan Miranda (23) auf der Liste. Im Angriff würde man sich gerne mit dem kanadischen Nationalspieler Jonathan David (23) verstärken.