Geis über Schalke-Zeit: „Wucht unterschätzt“

Johannes Geis blickt vor dem heutigen Zweitliga-Duell seines 1. FC Nürnberg mit Schalke 04 (18:30 Uhr) auf die Zeit in königsblau zurück. „Der Wechsel war ein riesiger Schritt für mich. Schalke war damals noch ein Champions-League-Kandidat. Die Wucht auf Schalke habe ich anfangs ein bisschen unterschätzt“, erinnert sich der heute 28-Jährige im Gespräch mit der ‚WAZ‘ an den Sommer 2015, als er gegen eine Ablöse von zehn Millionen Euro von Mainz 05 nach Gelsenkirchen wechselte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Situation ist Geis besonders negativ in Erinnerung geblieben: „Als ich 2018 zu den Amateuren geschickt wurde, hat mir niemand erklärt, warum. Erst am Abend vor dem Abflug ins Trainingslager hatte ich aus der Zeitung erfahren, dass ich nicht mitfliegen darf.“ Groll hegt er trotzdem keinen: „Es hat sportlich nicht so gut funktioniert, wie es sich der Klub und auch ich selbst vorgestellt haben. Trotzdem nehme ich viel Positives mit und bin stolz, dass ich für Schalke spielen durfte.“