PSG-Zoff: Enrique erhält Jobgarantie

Luis Enrique weist Gerüchte über Spannungen mit den Spielern von Paris St. Germain entschieden zurück. Auf einer emotionalen Pressekonferenz wehrte sich der Coach des französischen Hauptstadtklubs am Donnerstagnachmittag gegen die jüngsten Berichte: „Ich bin seit über 30 Jahren im Fußballgeschäft und werde meine Energie nicht für das verschwenden, was in der Presse gesagt wird. Ich werde weiter meinen Job machen. Es beeinflusst mich null. Ich finde es traurig, weil es falsch ist. Alles daran ist falsch. Aber hey, dies sind die Dinge, die für die Verkäufe von Zeitungen sorgen. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, die ich mache und konzentriere mich auf die Dinge, die ich kontrollieren kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen hatte ‚RMC‘ intensiv über ein gestörtes Klima zwischen Team und Trainer berichtet. Demzufolge sei mehrfach Kritik aus Mannschaftskreisen an die PSG-Bosse herangetragen worden. Dabei ging es vor allem um „ungerechte Entscheidungen“, aber auch um die bei Enrique üblichen sehr späten Bekanntgaben der jeweiligen Startelf. Auch bei Mitgliedern aus den Vereinsgremien sollen sich „ungute Gefühle“ bezüglich des Trainers breitmachen. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi stärkte dem spanischen Trainer jedoch demonstrativ den Rücken und sprach eine Jobgarantie aus: „Veränderungen brauchen Zeit. Es braucht Geduld und Widerstandsfähigkeit und keine wilde Panik, wenn es nicht immer nach Wunsch läuft. Ich habe absolutes Vertrauen in das Projekt, den Trainer und unser Team.“