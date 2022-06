Reals Preisvorstellung bei Bellingham

Es ist längst ein offenes Geheimnis. Real Madrid träumt von der Verpflichtung von Jude Bellingham. Im nächsten Sommer soll der zentrale Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund in die spanische Hauptstadt wechseln – so die königliche Wunschvorstellung. Die Madrilenen haben sich offenbar auch schon Gedanken zum Marktwert des 18-Jährigen gemacht.

Wie der Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtet, schwebt Real eine Ablösesumme zwischen 80 und 100 Millionen Euro vor. Bellingham und sein Arbeitgeber seien bereits unterrichtet vom konkreten Interesse. Der Champions League-Sieger würde sogar einen Transfer in diesem Sommer nicht ausschließen.

Keine Abschiedsgedanken

Chancen bestehen in dieser Hinsicht aber nicht. Der BVB plant den englischen Nationalspieler fest ein und auch Bellingham ist entschlossen, noch mindestens ein Jahr in Dortmund zu bleiben. Zuletzt sagte er: „Die einzige Zukunft, an die ich denke, ist das nächste Spiel mit Dortmund. Und ich werde nächste Saison hier sein. Ich bin bereit.“

Auch in Sachen Ablöse muss Real im nächsten Jahr vermutlich noch einmal nachjustieren. Denn das Ausnahmetalent ist bis 2025 an Dortmund gebunden. Der Preis für Bellingham könnte deutlich über der genannten Summe liegen. Vor allem, wenn sich – wie zu erwarten – noch andere Vereine in den Poker einschalten. Unter anderem auch Manchester United hofft auf den Zuschlag.