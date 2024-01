Clásico-Klatsche: Barças Haltung zur Xavi-Zukunft

Xavi muss sich vorerst nicht um seinen Job als Trainer des FC Barcelona fürchten. Sportdirektor Deco stärkte seinem ehemaligen Mitspieler nach der gestrigen 1:4-Pleite gegen Real Madrid im Finale des spanischen Supercups bei ‚Movistar‘ demonstrativ den Rücken: „Er hat das Vertrauen des Präsidenten und der Sportlichen Leitung.“

Zwar sei die Clásico-Klatsche „eine schwere Niederlage, die diskutiert werden muss“ – jedoch ändere sich dadurch nichts am Status des Trainers. Xavi ist seit etwas mehr als zwei Jahren für Barça verantwortlich. In der vergangenen Saison führte er das Team zur spanischen Meisterschaft. In der laufenden Spielzeit stockt der Motor gewaltig.