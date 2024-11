HSV in konkreten Gesprächen: Der Favorit auf die Baumgart-Nachfolge

Der Hamburger SV arbeitet an der Verpflichtung von Bruno Labbadia. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der 58-Jährige die neue Wunschlösung der HSV-Verantwortlichen. Dem Pay-TV-Sender zufolge laufen bereits konkrete Gespräche zwischen Labbadia und dem Nordklub.

Fix sei jedoch noch nichts, einige Details müssten in den Verhandlungen noch geklärt werden. Folglich könne der Deal noch scheitern, wobei ‚Sky‘ betont, dass Labbadia grundsätzlich bereit ist, beim HSV zu übernehmen. Es könne jedoch noch ein paar Tage dauern, bis es zur Vollzugsmeldung kommen wird.

Sollte Labbadia übernehmen, wäre es bereits sein drittes Engagement bei den Rothosen. Auch zwischen 2009 und 2010 sowie 2015 und 2016 stand er beim HSV an der Seitenlinie. Seine jüngste Station ist der VfB Stuttgart, den er zwischen Dezember 2022 und April 2023 wenig erfolgreich betreute.

In Hamburg würde der 58-Jährige nun in die Fußstapfen von Steffen Baumgart treten, der am vergangenen Wochenende entlassen wurde. Eigentlich war Ruud van Nistelrooy die Wunschlösung der Verantwortlichen, der Niederländer soll jedoch bei Leicester City übernehmen. Labbadia gilt als enger Vertrauter des HSV-Sportvorstands Stefan Kuntz.