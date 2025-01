Mainz 05: Sorgen um Burkardt

Jonathan Burkardt hat es erneut erwischt. Bei der gestrigen 0:1-Niederlage des FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen musste der Goalgetter früh in der Partie ausgewechselt werden, nachdem er sich abermals am Oberschenkel verletzt hatte.

Bereits nach drei Minuten kam Armindo Sieb für ihn in die Partie. Schon im Dezember hatte Burkardt mit Beschwerden an der neuralgischen Stelle zu kämpfen. Ob der Top-Torjäger (zwölf Treffer) der Mainzer für die kommende Partie am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin zur Verfügung steht, ist noch nicht klar.