Neues Mbappé-Treffen: Fronten verhärtet

Kylian Mbappé und die Verantwortlichen von Paris St. Germain beharren auf ihren Standpunkten. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hat daran auch ein am Dienstag stattgefundenes persönliches Gespräch zwischen dem Stürmerstar und Klubchef Nasser Al-Khelaifi nichts geändert.

Mbappé möchte seinen 2024 auslaufenden Vertrag weiterhin nicht verlängern, gleichzeitig PSG aber auch nicht in diesem Sommer verlassen. Der Klub wiederum will den 24-Jährigen in diesem Sommer verkaufen, um noch eine Ablöse zu kassieren. PSG droht Mbappé sogar damit, ihn für eine Saison nicht einzusetzen, sollte er im Verein verbleiben.