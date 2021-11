Inter: Nur noch Details bei Barella | Brozovic soll folgen

Inter Mailands Sportdirektor Piero Ausilio hat die Verlängerung von Nicolò Barella (24) angekündigt. „Es geht nur noch um Details und wahrscheinlich werden wir die Sache noch vor dem Derby (gegen Milan am Sonntag, 20:45 Uhr, Anm. d. Red.) formalisieren können“, so der Mailänder Kaderplaner am Rande der Champions League-Partie gegen Sheriff Tiraspol (3:1) im Gespräch mit ‚Sky Italia‘. Bis 2026 soll der Mittelfeldspieler verlängern.

Geht es nach den Nerazzurri, wird Barellas kroatischer Nebenmann Marcelo Brozovic (28) bald nachziehen. „Ich kann nur sagen, dass wir den großen Wunsch haben, seinen Vertrag zu verlängern“, sagte Ausilio, „ich werde ihn und seine Agenten treffen und versuchen, eine Lösung zu finden.“ Brozovics läuft im kommenden Sommer aus.