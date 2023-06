Bayern winkt stolze Nagelsmann-Ablöse

Sollte Paris St. Germain Julian Nagelsmann als neuen Cheftrainer verpflichten, kann sich Bayern München auf eine Geldspritze freuen. Für den von den Münchnern formell nur freigestellten Übungsleiter lässt sich nämlich eine Ablöse fordern. Bei der Münchner ‚tz‘ ist von einem Betrag in Höhe von acht bis zehn Millionen Euro die Rede.

Bis 2025 steht Nagelsmann regulär noch beim FC Bayern unter Vertrag. Sollte dieser im Sinne eines PSG-Wechsels vorzeitig aufgelöst werden, würde der Rekordmeister überdies Gehaltszahlungen in Höhe von 24 Millionen Euro einsparen. Am vergangenen Wochenende erfuhr FT von Verhandlungen zwischen Nagelsmann und den Parisern. Nun nimmt der Deal immer weiter Formen an.

