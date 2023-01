HSV verhandelt um neuen Verteidiger

Der HSV arbeitet angeblich an der Verpflichtung von Francisco Montero (23). Der türkische Sportsender ‚A Spor‘ berichtet von konkreten Verhandlungen, die der Zweitligist mit dem türkischen Spitzenklub Besiktas führt. Es geht um eine Leihe. Die Türken würden dem HSV in puncto Gehalt entgegenkommen, andererseits aber gerne eine Kaufpflicht in den Deal einbauen.

In der Hansestadt suchen sie nach dem Abgang von Tim Leibold (29/Kansas City) und der Dopingsperre von Mario Vuskovic (21) nach einem links wie zentral einsetzbaren Verteidiger. Neben Montero war zuletzt auch Márton Dárdai (20) ein Kandidat, erhält von Hertha BSC aber aller Voraussicht nach keine Freigabe.

