200 Millionen: CR7-Entscheidung gefallen

Seit mehr als zwei Jahren sorgt Cristiano Ronaldo auch im höheren Fußballeralter in der Saudi Pro League für Furore. In 84 Pflichtspielen sammelte der Angreifer für Al Nassr 93 direkte Torbeteiligungen (75 Treffer, 18 Vorlagen). Und auch im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft knipst der 39-Jährige immer noch.

Ein Ende seiner Karriere ist noch nicht in Sicht, obwohl sein Kontrakt in der Wüste am Ende der Saison die Gültigkeit verliert. Denn ‚A Bola‘ bestätigt die Informationen der algerischen Tageszeitung ‚El Khabar‘, denen zufolge CR7 dem Klub aus Riad die Treue schwört. Der 215-fache Nationalspieler soll einer Vertragsverlängerung zugestimmt haben, unter der Bedingung, dass im Sommer hochkarätige Transfers eingetütet werden.

Die Unterschrift werde Ronaldo weiterhin ein Jahresgehalt von 200 Millionen Euro bescheren. Damit dürften sämtliche Gerüchte über ein mögliches neues Abenteuer des fünffachen Ballon d’Or-Gewinners vom Tisch sein. Unter anderem soll sich Fenerbahce mit Ronaldo beschäftigt haben.