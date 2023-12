West Ham: Lyon mit Interesse an Benrahma

Für Saïd Benrahma könnte es im Januar in Richtung Frankreich gehen. Olympique Lyon hat die Fühler nach dem algerischen Nationalspieler ausgestreckt und hofft, den Offensivspieler im Winter verpflichten zu können, so die britische ‚Sun‘. Der 28-Jährige hat unter Trainer David Moyes nur die Rolle des Einwechselspielers inne und sammelte wettbewerbsübergreifend lediglich einen Scorerpunkt in 20 Spielen in der laufenden Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Leihe mit Kaufoption wäre für den französischen Erstligisten das bevorzugte Modell. West Ham soll eine Kaufverpflichtung anpeilen, die besagt, dass Lyon umgerechnet 24 Millionen Euro zahlt, wenn der Klassenerhalt gelingt. Derzeit liegt der einstige Champions League-Teilnehmer nur auf Rang 15 in der Ligue 1.