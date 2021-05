Onisiwo verlängert in Mainz

Karim Onisiwo und der FSV Mainz 05 gehen in eine gemeinsame Zukunft. Wie die Rheinhessen vermelden, verlängert der 29-jährige Angreifer seinen Vertrag bis 2024. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Rechtsfuß' war bis 2022 datiert.

Sportdirektor Martin Schmidt freut sich über die Übereinkunft: „Karim beim Fußballspielen zuzuschauen diese Rückrunde hat riesigen Spaß gemacht. Bei uns gab es keinen Zweifel, dass wir ihn noch länger an uns binden und unseren Weg gemeinsam mit ihm weitergehen möchten. Er hat eine starke, kontinuierliche Entwicklung genommen in den Jahren hier in Mainz, und wir sind überzeugt davon, dass unsere Spielweise unter Bo (Svensson, Anm. d. R.) ihn noch weiter aufs nächste Level heben kann.“

Auch Onisiwo selbst ist glücklich, seine Karriere in Mainz fortzusetzen: „Mainz 05 ist meine sportliche Heimat geworden, ich fühle mich im Verein und in der Stadt sehr wohl. Hier gibt man mir das Gefühl, dass man auf mich baut, und mich weiter aufbauen möchte. Ich bin dankbar für das Vertrauen, welches ich insbesondere in den letzten Monaten gespürt habe, und möchte dies weiterhin mit harter Arbeit für den Verein und die Fans zurückzahlen.“