VfB: Treffen mit Maza-Berater

Der VfB Stuttgart konkretisiert seine Bemühungen um Ibrahim Maza (19). Nach Informationen der ‚Bild‘ trafen sich Klubvertreter am Rande des Champions League-Spiels gegen Paris St. Germain (1:4) mit dem Vater sowie dem Berater des Spielers in einer Loge des Stuttgarter Stadions. Ort und Zeitpunkt des Gesprächs seien bewusst gewählt worden, da der VfB den offensiven Mittelfeldspieler von Hertha BSC „sowohl mit dem neuen Glanz der MHPArena als auch mit der Champions League locken“ will.

Allein sind die Schwaben im Maza-Poker aber nicht. Auch Bayer Leverkusen, Atlético Madrid und Manchester City wurde zuletzt Interesse nachgesagt. In Berlin steht der algerische Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag. Die Hertha fordert 9,5 Millionen Euro Ablöse für einen Transfer im Sommer.