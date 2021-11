Neuer Trainer für Elche

Abstiegskandidat FC Elche hat einen neuen Trainer. Wie der Tabellen-18. der spanischen Liga mitteilt, übernimmt Francisco Rodríguez bis zum Saisonende. Der 43-jährige Spanier trainierte bis zum Ende der vergangenen Spielzeit den FC Girona.

Bei Elche tritt er die Nachfolge von Fran Escribá an, der am vergangenen Sonntag entlassen wurde. Am morgigen Montag (21 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei CA Osasuna an.