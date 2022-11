Mislintat auf dem Sprung zu Klopp?

Am heutigen Mittwochmittag haben der VfB Stuttgart und Sven Mislintat bekanntgegeben, dass sich die Wege nach drei Jahren gemeinsamen trennen. Der gebürtige Dortmunder äußert sich zu seinem Abschied bei den Stuttgartern wie folgt: „Wir haben in unseren Gesprächen keinen gemeinsamen Nenner für eine Fortsetzung meiner Tätigkeit beim VfB gefunden. Ich bedauere das sehr, weil mir der VfB in den vergangenen Jahren zu einer echten Herzensangelegenheit geworden ist und ich gerne weiter meinen Teil zu einer positiven Entwicklung dieses großen Vereins beigetragen hätte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits jetzt machen Gerüchte um die berufliche Zukunft des 50-Jährigen die Runde. Laut ‚Sky‘ beschäftigt sich der FC Liverpool mit dem gebürtigen Dortmunder. Die Reds müssen dem Vernehmen nach am Ende der Saison einen Nachfolger für Noch-Sportdirektor Julian Ward finden. Ward wolle sich eine Auszeit vom Fußball nehmen, heißt es.

Zwischen Mislintat und dem LFC ist es allerdings noch zu keinen konkreten Verhandlungen gekommen, vermeldet ‚Sky‘. Mislintat könne sich den Posten jedoch vorstellen. Der Ex-Stuttgarter und Jürgen Klopp pflegen nach wie vor eine gute Beziehung. Durchaus plausibel. Immerhin haben die beiden zwischen 2008 und 2015 bei Borussia Dortmund zusammengearbeitet. Nun könnten sich die ehemaligen Weggefährten im kommenden Sommer auf der Insel wiedertreffen.