Liverpool: Ward tritt als Sportdirektor zurück

Der FC Liverpool muss sich zeitnah nach einem neuen Sportdirektor umschauen. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, wird Julian Ward am Ende der Saison als Sportdirektor der Reds zurücktreten. Ward übernahm die Stelle erst im Juni dieses Jahres, möchte sich den Berichten zufolge jedoch eine Pause vom Fußball nehmen. Der LFC habe die Entscheidung mit Enttäuschung aufgenommen, denke aber nicht, dass Ward andernorts anheuert, heißt es weiter.

Im Sommer arbeitete der Nachfolger von Michael Edwards unter anderem an der Verpflichtung von Darwin Núñez. Auch die Vertragsverlängerung von Mohamed Salah und der Verkauf von Sadio Mané sind ihm zuzuschreiben. Für Liverpool ist der nahende Abgang Wards ein herber Schlag. Der von Jürgen Klopp trainierte Klub überlege nun, wie er sich zukünftig aufstellen und Transferaktivitäten regeln möchte. Klopp sei in diesen Prozess stark involviert, so die Berichte.