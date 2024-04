Sturmkandidat: VfB nimmt Tchaouna ins Visier

Serhou Guirassy (28) und Deniz Undav (27) haben sich mit insgesamt 51 Torbeteiligungen schon jetzt einen Platz als eines der besten Angriffsduos in den Geschichtsbüchern der Bundesliga gesichert. Wie es nach der Saison für die beiden Angreifer weitergeht, ist noch unklar. Doch es ist bereits zu erkennen, dass sich der VfB Stuttgart auf einen möglichen Abgang vorbereitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verpflichtung von Werder Bremens Angreifer Nick Woltemade (22) ist quasi fix und auch der Deal mit Köln-Toptalent Justin Diehl (19) ist im Prinzip unter Dach und Fach. Darüber hinaus könnte ein Offensivspieler aus Italien im Schwabenland landen. Denn wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, steht auch Loum Tchaouna auf Stuttgarts Liste möglicher Neuverpflichtungen. Zudem ist Lazio Rom am 20-Jährigen interessiert.

Lese-Tipp

Bundesliga: Mit sechs Teams in die Champions League?

Tchaouna geht seit dem vergangenen Sommer für US Salernitana auf Torejagd. Beim weit abgeschlagenen Serie A-Schlusslicht hat der 1,80 Meter große Linksfuß trotz der sportlich katastrophalen Saison immerhin drei Tore und vier Vorlagen vorzuweisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse flossen vergangenes Jahr drei Millionen Euro an Stade Rennes, das sich zudem eine 30-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung sicherte. Ob Stuttgart am Ende in konkretere Verhandlungen tritt, wird aber wohl allen voran von den Personalien Guirassy und Undav abhängen. Denn quantitativ wäre der VfB Stand jetzt auch ohne Tchaouna gut aufgestellt.