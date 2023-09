Nach Reis-Entlassung: Baumgartl bleibt verbannt

Der FC Schalke 04 bleibt bei Timo Baumgartl allem Anschein nach hart. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, wird der 27-Jährige trotz der Entlassung von Trainer Thomas Reis vorerst nicht zu den Profis der Königsblauen zurückkehren und muss weiterhin bei der U23 mittrainieren.

Zum Hintergrund: Baumgartl ließ seinem Ärger nach der 1:3-Niederlage der Schalker beim FC St. Pauli freien Lauf und kritisierte seinen nun ehemaligen Coach öffentlich. Auf die Frage, ob die Mannschaft noch hinter Reis stehe, sagte Baumgartl: „Das sind immer Fragen. Er gibt uns einen Plan mit, aber es ist natürlich auch ein Stück weit schwer für uns, das so zu sehen, das so zu machen. Weil wir natürlich immer wieder in diese Situationen reinlaufen.“