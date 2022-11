Werder: Fritz kündigt Jung-Gespräche an

Eine mögliche Vertragsverlängerung von Anthony Jung beim SV Werder Bremen könnte zeitnah Fahrt aufnehmen. „Wir werden uns demnächst zusammensetzen und Gespräche führen“, erklärt Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz im Gespräch mit der ‚DeichStube‘. Jung ist nur noch bis zum Saisonende an Werder gebunden, eine Verlängerung des 31-Jährigen gilt aber schon seit einiger Zeit als wahrscheinlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Abwehrspieler selbst verkündete bereits im August: „Ich kann mir vorstellen, hierzubleiben. Meine Frau, der Kleine und ich – wir fühlen uns sehr wohl als Familie in Bremen. Und ich auch bei Werder. Im Ausland war ich also schon. Und in meinem Alter mit Familie beschäftigt man sich nicht mehr so groß mit Wechseln.“