Nach CL-Aus: Gündogan meckert über Araújo

Ilkay Gündogan ist verärgert über das Abwehrverhalten seines Teamkollegen Ronald Araújo im gestrigen Champions League-Spiel des FC Barcelona gegen Paris St. Germain. In Hinblick auf die Rote Karte für den Uruguayer sagt der deutsche Nationalspieler gegenüber der ‚as‘: „In solchen Situationen musst du sicher sein, dass du an den Ball kommst. Wenn nicht, musst du ihm die Chance gegen den Torwart gewähren. So viele Minuten mit zehn Mann, das bringt dich um.“

Araújo musste das Feld bereits in der 29. Minute nach einer Notbremse gegen Bradley Barcola verlassen. Zu diesem Zeitpunkt lag Barça mit 1:0 in Führung. Am Ende hieß es 4:1 für PSG. Die Franzosen lösten damit nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel doch noch das Ticket für das Halbfinale in der Königsklasse und treffen auf Borussia Dortmund.