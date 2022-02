Liverpool bindet Stephenson

Luca Stephenson will beim FC Liverpool den nächsten Schritt Richtung Profibereich machen. Wie die Reds verkünden, hat der 18-Jährige einen neuen Vertrag an der Anfield Road unterzeichnet.

Stephenson spielt im zentralen Mittelfeld und kommt in der laufenden Spielzeit vornehmlich für die U18 zum Einsatz. Zweimal durfte der Youngster auch schon im Reserveteam ran.

