Real wollte Barça-Youngster

Ronald Araújo stand nicht nur beim FC Barcelona auf der Wunschliste. „Auch Madrid war hinter ihm her“, berichtet Araújos einstiger Trainer Sergio Cabrera beim Radiosender ‚SER Catalunya‘. Im Sommer 2018 hatte der Innenverteidiger seine uruguayische Heimat in Richtung Barcelona verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Blaugrana ist der 21-Jährige mittlerweile zu einem festen Baustein des Profikaders gereift. In neun Partien kam Araújo in der aktuellen Saison schon zum Einsatz. Mitte Oktober feierte er zudem in der WM-Qualifikation sein Debüt in der Nationalmannschaft.